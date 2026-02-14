США нанесли десять ударов по более чем 30 целям ИГ* в Сирии

«

"Силы центрального командования США с 3 по 12 февраля нанеси десять ударов по более чем 30 объектам ИГ* в Сирии, чтобы поддержать неустанное военное давление на остатки террористической сети. Вооруженные силы США нанесли удары по инфраструктуре ИГ* и объектам хранения оружия высокоточными боеприпасами, доставляемыми самолетами, винтокрылами и беспилотными летательными аппаратами", - говорится в заявлении командования.