США нанесли десять ударов по более чем 30 целям ИГ* в Сирии

ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Военные США с 3 по 12 февраля нанесли десять ударов по более чем 30 целям ИГИЛ* (ИГ*) в Сирии, сообщило в субботу центральное командование Соединенных Штатов (CENTCOM).
"Силы центрального командования США с 3 по 12 февраля нанеси десять ударов по более чем 30 объектам ИГ* в Сирии, чтобы поддержать неустанное военное давление на остатки террористической сети. Вооруженные силы США нанесли удары по инфраструктуре ИГ* и объектам хранения оружия высокоточными боеприпасами, доставляемыми самолетами, винтокрылами и беспилотными летательными аппаратами", - говорится в заявлении командования.
Удары США по ИГ* в Сирии начались после того, как двоих американских военнослужащих и одного гражданского переводчика убили в результате нападения в сирийской Пальмире 13 декабря 2025 года, еще трое пострадали. В ходе нападения также был убит сирийский военный. Министр войны США Пит Хегсет заявил, что совершившего атаку на американских военных ликвидировали партнерские силы.
* Запрещенная в России террористическая организация
