Забор на границе с Белоруссией слишком дорогой для Польши, заявил Сикорский

МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Заграждение на границе с Белоруссией слишком дорого обходится Польше, заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский во время Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы потратили почти миллиард евро на строительство большого прекрасного забора на нашей границе с Белоруссией... Так что нам всё это дорого обходится", - сказал Сикорский.
Польша ранее ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Сообщалось, что длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.