Российские солдаты рассказали, что нашли на отбитых позициях ВСУ
Российские солдаты рассказали, что нашли на отбитых позициях ВСУ
Российские солдаты рассказали, что нашли на отбитых позициях ВСУ
ДОНЕЦК, 14 фев — РИА Новости, Давид Нармания. Российские солдаты при обыске отбитых у ВСУ позиций находили наркотики, сообщил РИА Новости командир батальона 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии с позывным Моздок.
“Наркотики часто находили. Например, таблетки габапентина. Да и еще что-то было”, — рассказал он.
При этом офицер не уточнил, какое подразделение ВСУ контролировало позицию до того, как ее удалось отбить.