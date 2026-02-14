Рейтинг@Mail.ru
Российские солдаты рассказали, что нашли на отбитых позициях ВСУ - РИА Новости, 14.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:47 14.02.2026 (обновлено: 06:04 14.02.2026)
Российские солдаты рассказали, что нашли на отбитых позициях ВСУ
Российские солдаты рассказали, что нашли на отбитых позициях ВСУ - РИА Новости, 14.02.2026
Российские солдаты рассказали, что нашли на отбитых позициях ВСУ
Российские солдаты при обыске отбитых у ВСУ позиций находили наркотики, сообщил РИА Новости командир батальона 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии с... РИА Новости, 14.02.2026
Российские солдаты рассказали, что нашли на отбитых позициях ВСУ

РИА Новости: ВС РФ при обыске отбитых у ВСУ позиций находили наркотики

© РИА Новости / Сергей БобылевБоевая работа расчета БПЛА
Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа расчета БПЛА
ДОНЕЦК, 14 фев — РИА Новости, Давид Нармания. Российские солдаты при обыске отбитых у ВСУ позиций находили наркотики, сообщил РИА Новости командир батальона 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии с позывным Моздок.
“Наркотики часто находили. Например, таблетки габапентина. Да и еще что-то было”, — рассказал он.
При этом офицер не уточнил, какое подразделение ВСУ контролировало позицию до того, как ее удалось отбить.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
