Российские солдаты рассказали, что нашли на отбитых позициях ВСУ

ДОНЕЦК, 14 фев — РИА Новости, Давид Нармания. Российские солдаты при обыске отбитых у ВСУ позиций находили наркотики, сообщил РИА Новости командир батальона 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии с позывным Моздок.

“Наркотики часто находили. Например, таблетки габапентина. Да и еще что-то было”, — рассказал он.