В России могут ввести штраф за недопуск интернет-провайдеров в дома - РИА Новости, 14.02.2026
02:48 14.02.2026
В России могут ввести штраф за недопуск интернет-провайдеров в дома
В России могут ввести штраф за недопуск интернет-провайдеров в дома - РИА Новости, 14.02.2026
В России могут ввести штраф за недопуск интернет-провайдеров в дома
Штрафы до 500 тысяч рублей для управляющих компаний за недопуск интернет-провайдеров в многоквартирные дома (МКД) могут появиться в России, такой законопроект... РИА Новости, 14.02.2026
2026
В России могут ввести штраф за недопуск интернет-провайдеров в дома

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Штрафы до 500 тысяч рублей для управляющих компаний за недопуск интернет-провайдеров в многоквартирные дома (МКД) могут появиться в России, такой законопроект дорабатывается ко второму чтению, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Госдуме готовится к рассмотрению во втором чтении законопроект, который вводит административную ответственность для управляющих организаций за недопуск операторов связи в МКД. Документ расширяет действие статьи 9.21 КоАП РФ и распространяет ее на случаи нарушения порядка взаимодействия между операторами связи и управляющими компаниями при размещении, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в МКД", - сказал РИА Новости Якубовский.
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Госдуме призвали увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ
9 февраля, 04:09
По его словам, необходимость принятия закона возникла из-за того, что проблема недопуска провайдеров в дома носит массовый характер. Парламентарий привел статистику ФАС России, согласно которой за 2022-2023 годы было рассмотрено более 230 жалоб на действия управляющих компаний, препятствующих размещению и обслуживанию сетей связи. Он добавил, что на практике управляющие организации нередко затягивают согласования, навязывают дополнительные условия или фактически допускают в дом только одного оператора.
"В итоге страдают жители: снижается конкуренция, растут тарифы, ограничивается выбор провайдеров и технологий. При этом у ФАС до настоящего времени не было прямого и понятного инструмента административного воздействия именно за нарушение правил доступа операторов связи в многоквартирные дома", - отметил он.
Якубовский добавил, что после расширения предмета статьи 9.21 КоАП РФ на сферу доступа операторов связи в МКД будут применяться уже действующие санкции этой статьи, которые сейчас составляют "от 10 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 500 тысяч рублей для юридических лиц".
"Смысл законопроекта прост: обеспечить реальное соблюдение уже установленных правил, защитить право жителей на выбор оператора связи и дать антимонопольному органу работающий механизм реагирования на злоупотребления со стороны управляющих компаний", - заключил он.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за продажу просроченных товаров
26 января, 13:02
 
