Ученые из Вены рассказали, почему сезон аллергии может начаться раньше

ВЕНА, 14 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Сезон пыльцы может стартовать раньше обычного из-за теплых зим и климатических изменений, которые смещают сроки цветения растений, рассказали РИА Новости исследователи при Pollenservice Wien (венской службе мониторинга и прогноза пыльцы) Медицинского университета Вены Катарина и Максимилиан Бастль.

По их словам, в последние годы ситуация изменилась: раннецветущие растения начинают цвести раньше. Интенсивность варьируется, а продолжительность сокращается - потому что при более высоких средних температурах цветение проходит быстрее.

"Мягкие зимы и климатические изменения существенно влияют на пыльцевой сезон. Раннецветущие получают сигнал к цветению раньше и зацветают раньше, что удлиняет общий сезон пыльцы. Если учитывать основные аллергены, то сейчас они охватывают почти весь год - около 10 месяцев", - пояснили специалисты.

По их словам, первыми обычно начинают пылить лещина и ольха.

Кроме того, в крупных городах цветение может начинаться еще раньше, чем в пригородах, - из-за так называемого эффекта "городского острова тепла", когда температура воздуха выше, чем в пригородах. При этом реальная интенсивность сезона зависит от погодных условий. Интенсивность цветения не обязательно будет увеличиваться - это зависит от конкретного растения. По словам собеседников агентства, ольха, например, на фоне потепления цветет активнее, и концентрация ее пыльцы в Европе в среднем растет. При этом полынь обыкновенная, наоборот, дает меньше пыльцы, и ее сезоны становятся слабее.

"Решающим фактором является не только температура, но и количество осадков до и во время сезона. Продолжительные дожди препятствуют высвобождению пыльцы и вымывают ее из воздуха", - пояснил Максимилиан Бастль.

Потенциал сезона специалисты оценивают по количеству мужских соцветий - сережек у лещины и ольхи: чем их больше, тем выше концентрация пыльцы. Показатель меняется из года в год. Так, в 2025 году цветение лещины в Вене было значительно слабее среднего, тогда как этой зимой сережек больше, поэтому сезон может оказаться интенсивнее. "Потенциал есть, но многое зависит от погоды: длительные дожди или холод могут сдерживать выброс пыльцы", - указала Катарина Бастль.

По ее словам, похожие наблюдения есть и в других странах, однако ситуация может различаться от региона к региону.

Лещина и ольха широко распространены и в России , поэтому подобные процессы могут быть актуальны и для российских аллергиков, особенно в европейской части страны, где в последние годы также часто наблюдаются теплые зимы с оттепелями.