02:29 14.02.2026
В России предложили создать сервис для знакомств на "Госуслугах"
В России предложили создать сервис для знакомств на "Госуслугах"
Сервис для знакомств с целью создания семьи необходимо запустить на "Госуслугах", сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по... РИА Новости, 14.02.2026
общество, россия, сергей рыбальченко
Общество, Россия, Сергей Рыбальченко
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сервис для знакомств с целью создания семьи необходимо запустить на "Госуслугах", сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
"Я думаю, что лучше всего, если бы сервис для знакомств с целью создания семьи был создан на специальном информационном ресурсе при портале госуслуг "Семья", - сказал Рыбальченко.
Табличка на здании Федеральной службы судебных приставов России - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россияне смогут проверить долги на "Госуслугах"
10 февраля, 17:36
Эксперт подчеркнул, что речь идет о платформе, которая будет ориентирована именно на формирование семейных союзов. Он отметил, что на таком ресурсе, помимо мер поддержки семей с детьми, могли бы появиться инструменты медиации семейных конфликтов.
"На таком ресурсе должны быть созданы инструменты по медиации семейных конфликтов, инструменты для создания семьи, в том числе для участников СВО. Как эти процедуры будут осуществляться, сказать пока сложно", - добавил Рыбальченко.
По его словам, подобные запросы поступают от молодых людей, ориентированных именно на создание семьи. Он отметил, что к развитию такого ресурса могли бы быть привлечены жены участников специальной военной операции.
"Мне кажется, что в модерации могли бы принять участие и жены участников СВО, потому что они знают, с какими проблемами сталкиваются ребята, вернувшиеся из зоны боевых действий, какие психологические проблемы, как нужно выстраивать отношения", - добавил Рыбальченко.
Он отметил, что подобная практика могла бы способствовать более взвешенному подходу к созданию семейных союзов. Кроме того, по его мнению, в ряде случаев может быть полезна консультационная или психологическая поддержка.
По его словам, соответствующие предложения высказывались представителями Комитета семей воинов Отечества и соответствуют поручениям президента по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
На "Госуслугах" начался прием заявлений на отсрочку для IT-специалистов
2 февраля, 15:40
 
