Российский солдат рассказал о зверствах ВСУ в Щербиновке

По его словам, это произошло, в конце августа, когда он с сослуживцем заходили на передовые позиции российских войск, а мирные граждане пытались уйти в тыл.

“Мимо нас проходили мирные - пять женщин. У троих из них маленькие дети на руках - около года. Товарищ еще сказал им, чтобы они аккуратнее шли. А они прямо через огород пошли. И тут минометный обстрел начался. Мы прекрасно понимали, что бьют целенаправленно по ним, потому что бойцы бы выбрали другой маршрут. Еще были дроны. А потом все затихло. Все погибли”, - сообщил солдат.