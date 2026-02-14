https://ria.ru/20260214/scherbinovka-2074110515.html
Российский солдат рассказал о зверствах ВСУ в Щербиновке
Российский солдат рассказал о зверствах ВСУ в Щербиновке - РИА Новости, 14.02.2026
Российский солдат рассказал о зверствах ВСУ в Щербиновке
Украинские военнослужащие из минометов расстреляли группу мирных жительниц Щербиновки, которые пытались эвакуироваться в тыл из освобожденного села, рассказал... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T04:25:00+03:00
2026-02-14T04:25:00+03:00
2026-02-14T04:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005334423_0:0:3211:1806_1920x0_80_0_0_a5b9fe4f3ab31eb684e29e8926dd8092.jpg
https://ria.ru/20260212/svo-2073688880.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005334423_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5d5d9945892785dc2fd6c3ed3b0d7e88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Специальная военная операция на Украине
Российский солдат рассказал о зверствах ВСУ в Щербиновке
РИА Новости: в Щербиновке ВСУ обстреляли из минометов группу мирных жителей
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости, Давид Нармания. Украинские военнослужащие из минометов расстреляли группу мирных жительниц Щербиновки, которые пытались эвакуироваться в тыл из освобожденного села, рассказал РИА Новости штурмовик 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии с позывным Пустой.
По его словам, это произошло, в конце августа, когда он с сослуживцем заходили на передовые позиции российских войск, а мирные граждане пытались уйти в тыл.
“Мимо нас проходили мирные - пять женщин. У троих из них маленькие дети на руках - около года. Товарищ еще сказал им, чтобы они аккуратнее шли. А они прямо через огород пошли. И тут минометный обстрел начался. Мы прекрасно понимали, что бьют целенаправленно по ним, потому что бойцы бы выбрали другой маршрут. Еще были дроны. А потом все затихло. Все погибли”, - сообщил солдат.