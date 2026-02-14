Рейтинг@Mail.ru
Российский солдат рассказал о зверствах ВСУ в Щербиновке - РИА Новости, 14.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:25 14.02.2026
Российский солдат рассказал о зверствах ВСУ в Щербиновке
Российский солдат рассказал о зверствах ВСУ в Щербиновке - РИА Новости, 14.02.2026
Российский солдат рассказал о зверствах ВСУ в Щербиновке
Украинские военнослужащие из минометов расстреляли группу мирных жительниц Щербиновки, которые пытались эвакуироваться в тыл из освобожденного села, рассказал... РИА Новости, 14.02.2026
специальная военная операция на украине
https://ria.ru/20260212/svo-2073688880.html
2026
Специальная военная операция на Украине
Российский солдат рассказал о зверствах ВСУ в Щербиновке

РИА Новости: в Щербиновке ВСУ обстреляли из минометов группу мирных жителей

Эвакуация мирных жителей из Суджи
Эвакуация мирных жителей из Суджи - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Эвакуация мирных жителей из Суджи
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости, Давид Нармания. Украинские военнослужащие из минометов расстреляли группу мирных жительниц Щербиновки, которые пытались эвакуироваться в тыл из освобожденного села, рассказал РИА Новости штурмовик 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии с позывным Пустой.
По его словам, это произошло, в конце августа, когда он с сослуживцем заходили на передовые позиции российских войск, а мирные граждане пытались уйти в тыл.
“Мимо нас проходили мирные - пять женщин. У троих из них маленькие дети на руках - около года. Товарищ еще сказал им, чтобы они аккуратнее шли. А они прямо через огород пошли. И тут минометный обстрел начался. Мы прекрасно понимали, что бьют целенаправленно по ним, потому что бойцы бы выбрали другой маршрут. Еще были дроны. А потом все затихло. Все погибли”, - сообщил солдат.
Реактивная система залпового огня Град 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции
"За наглость надо наказывать". Кто каждый день охотится на ВСУ
12 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
