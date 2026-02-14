https://ria.ru/20260214/samolet-2074438675.html
Никто не пострадал после выкатывания самолета за пределы ВПП в Диксоне
Никто не пострадал после того, как самолет Ан-74ТК-100 авиакомпании "А247" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Диксона, сообщили в... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T22:10:00+03:00
происшествия
диксон
красноярский край
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
западно-сибирская транспортная прокуратура
диксон
красноярский край
происшествия, диксон, красноярский край, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), западно-сибирская транспортная прокуратура
Никто не пострадал после выкатывания самолета за пределы ВПП в аэропорту Диксона