Никто не пострадал после выкатывания самолета за пределы ВПП в Диксоне - РИА Новости, 14.02.2026
22:10 14.02.2026
Никто не пострадал после выкатывания самолета за пределы ВПП в Диксоне
Никто не пострадал после выкатывания самолета за пределы ВПП в Диксоне - РИА Новости, 14.02.2026
Никто не пострадал после выкатывания самолета за пределы ВПП в Диксоне
Никто не пострадал после того, как самолет Ан-74ТК-100 авиакомпании "А247" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Диксона, сообщили в... РИА Новости, 14.02.2026
происшествия
диксон
красноярский край
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
западно-сибирская транспортная прокуратура
диксон
красноярский край
Новости
происшествия, диксон, красноярский край, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Диксон, Красноярский край, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Никто не пострадал после выкатывания самолета за пределы ВПП в Диксоне

Никто не пострадал после выкатывания самолета за пределы ВПП в аэропорту Диксона

CC BY 2.0 / Jan R. Ubels / Antonov An-74Самолет Ан-74
Самолет Ан-74 - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
CC BY 2.0 / Jan R. Ubels / Antonov An-74
Самолет Ан-74. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Никто не пострадал после того, как самолет Ан-74ТК-100 авиакомпании "А247" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Диксона, сообщили в Росавиации.
Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что самолет с 52 пассажирами, выполнявший рейс из Игарки в Диксон в заполярной зоне Красноярского края, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
"Сегодня около 14.00 мск (18.00 по времени Красноярска) при посадке в аэропорту поселка Диксон на севере Красноярского края за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет Ан-74ТК-100 авиакомпании "А247"... Воздушное судно с регистрационным номером RA-74051 выполняло рейс из Игарки, на борту были 58 человек: шесть членов экипажа и 52 пассажира - не пострадали", - сообщили в ведомстве.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Магадане самолет при попытке взлета выкатился за пределы ВПП
22 января, 09:25
 
