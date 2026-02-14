Рейтинг@Mail.ru
Сальдо назвал план победы Зеленского над Россией набором хотелок - РИА Новости, 14.02.2026
09:08 14.02.2026
Сальдо назвал план победы Зеленского над Россией набором хотелок
План "победы" Владимира Зеленского над Россией на практике оказался набором хотелок, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.02.2026
в мире
россия
херсонская область
украина
владимир зеленский
владимир сальдо
нато
россия
херсонская область
украина
в мире, россия, херсонская область , украина, владимир зеленский, владимир сальдо, нато
В мире, Россия, Херсонская область , Украина, Владимир Зеленский, Владимир Сальдо, НАТО
Сальдо: план победы Зеленского над РФ на практике оказался набором хотелок

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. План "победы" Владимира Зеленского над Россией на практике оказался набором хотелок, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Так называемый план "победы" Зеленского в итоге оказался громкими словами, набором хотелок и ноль реального содержания", - сказал Сальдо.
Зеленский в октябре 2024 года представил в Раде так называемый "план победы" над Россией. Документ включал в себя пять пунктов, в том числе, приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта, размещение на ее территории "неядерного сдерживающего пакета" и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем".
Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить
30 ноября 2025, 08:00
 
