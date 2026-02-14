https://ria.ru/20260214/saldo-2074344935.html
Сальдо назвал план победы Зеленского над Россией набором хотелок
Сальдо назвал план победы Зеленского над Россией набором хотелок - РИА Новости, 14.02.2026
Сальдо назвал план победы Зеленского над Россией набором хотелок
План "победы" Владимира Зеленского над Россией на практике оказался набором хотелок, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.02.2026
