Комика Сабурова внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Казахстанского комика Нурлана Сабурова внесли в базу данных скандального украинского ресурса "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Его обвиняют в покушении на суверенитет Украины и финансировании ВС России.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародуют данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР, а также других граждан, называя их "изменниками родины".
С 30 января комику на 50 лет запретили въезд в Россию. Решение принято в интересах национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, объяснили РИА Новости в правоохранительных органах.
После этого Сабуров удалил все публикации в основной сетке своего профиля в сети Instagram*, а в России начали отменять его концерты.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
