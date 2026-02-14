Рейтинг@Mail.ru
Комика Сабурова внесли в базу "Миротворца"
19:33 14.02.2026 (обновлено: 20:16 14.02.2026)
Комика Сабурова внесли в базу "Миротворца"
Комика Сабурова внесли в базу "Миротворца"
Казахстанского комика Нурлана Сабурова внесли в базу данных скандального украинского ресурса "Миротворец", выяснило РИА Новости. РИА Новости, 14.02.2026
россия, украина, нурлан сабуров, служба безопасности украины, в мире
Россия, Украина, Нурлан Сабуров, Служба безопасности Украины, В мире
Комика Сабурова внесли в базу "Миротворца"

Комика Сабурова внесли в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец"

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Казахстанского комика Нурлана Сабурова внесли в базу данных скандального украинского ресурса "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Его обвиняют в покушении на суверенитет Украины и финансировании ВС России.
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В РПЦ осудили шутки Сабурова о Христе
9 февраля, 15:31

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародуют данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР, а также других граждан, называя их "изменниками родины".

Ранее украинский адвокат Евгений Пронин заявил, что СБУ завела дело против Сабурова из-за сообщений о возможной передаче техники для российских бойцов в зоне СВО.
С 30 января комику на 50 лет запретили въезд в Россию. Решение принято в интересах национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, объяснили РИА Новости в правоохранительных органах.
После этого Сабуров удалил все публикации в основной сетке своего профиля в сети Instagram*, а в России начали отменять его концерты.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Нурлан Сабуров: почему запретили въезд в Россию на 50 лет
9 февраля, 17:57
 
РоссияУкраинаНурлан СабуровСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
