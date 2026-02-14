Рютте рассказал о разговоре с украинской собакой

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Марко Рютте рассказал о встрече с украинским псом Патроном и посланием, полученным от него. Свое заявление он сделал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я посмотрел псу Патрону в глаза, и он сказал мне, что мы никогда не сдадимся", — сказал генсек.
Мероприятие проходит с 13 по 15 февраля. В прошлом году там выступал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Тогда он заявил, что самая большая угроза для Европы — не Россия и Китай, а отступление от фундаментальных ценностей, которые она разделяла со Штатами.
