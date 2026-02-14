Рейтинг@Mail.ru
Рютте рассказал о разговоре с украинской собакой - РИА Новости, 14.02.2026
16:32 14.02.2026 (обновлено: 16:42 14.02.2026)
Рютте рассказал о разговоре с украинской собакой
Генсек НАТО Марко Рютте рассказал о встрече с украинским псом Патроном и посланием, полученным от него. Свое заявление он сделал, выступая на Мюнхенской... РИА Новости, 14.02.2026
Рютте рассказал о разговоре с украинской собакой

Генсек НАТО Рютте рассказал о разговоре с украинским псом Патроном

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Марко Рютте рассказал о встрече с украинским псом Патроном и посланием, полученным от него. Свое заявление он сделал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я посмотрел псу Патрону в глаза, и он сказал мне, что мы никогда не сдадимся", — сказал генсек.

Мероприятие проходит с 13 по 15 февраля. В прошлом году там выступал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Тогда он заявил, что самая большая угроза для Европы — не Россия и Китай, а отступление от фундаментальных ценностей, которые она разделяла со Штатами.
