Пропавшие у Крыма рыбаки вышли в море в трехбалльный шторм, заявили в МЧС - РИА Новости, 14.02.2026
21:03 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/rybaki-2074434277.html
Пропавшие у Крыма рыбаки вышли в море в трехбалльный шторм, заявили в МЧС
Пропавшие у Крыма рыбаки вышли в море в трехбалльный шторм, заявили в МЧС

Диюнова: пропавшие у берегов Крыма рыбаки вышли в море в трехбалльный шторм

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КрымПоисково-спасательные работы в Азовском море
Поисково-спасательные работы в Азовском море - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым
Поисково-спасательные работы в Азовском море. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Рыбаки, пропавшие у берегов Крыма, вышли в море в трехбалльный шторм, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МЧС России по республике Крым Дарья Диюнова.
Ранее сообщалось, что два рыбака пропали в Азовском море, идет поисково-спасательная операция.
"Рыбаки вышли в море в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм. На данный момент обследование береговой линии и акватории Азовского моря результатов не дали", - сказала Диюнова.
По ее словам, рыбаки вышли в море два дня назад – в четверг.
"Их поиски продолжаются", - подчеркнула Диюнова.
В поисках рыбаков, пропавших в Азовском море, задействовали беспилотник
Вчера, 17:18
 
