Пропавшие у Крыма рыбаки вышли в море в трехбалльный шторм, заявили в МЧС
Пропавшие у Крыма рыбаки вышли в море в трехбалльный шторм, заявили в МЧС - РИА Новости, 14.02.2026
Пропавшие у Крыма рыбаки вышли в море в трехбалльный шторм, заявили в МЧС
Рыбаки, пропавшие у берегов Крыма, вышли в море в трехбалльный шторм, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МЧС России по республике... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T21:03:00+03:00
происшествия
республика крым
азовское море
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пропавшие у Крыма рыбаки вышли в море в трехбалльный шторм, заявили в МЧС
Диюнова: пропавшие у берегов Крыма рыбаки вышли в море в трехбалльный шторм