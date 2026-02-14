Пропавшие у Крыма рыбаки вышли в море в трехбалльный шторм, заявили в МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Рыбаки, пропавшие у берегов Крыма, вышли в море в трехбалльный шторм, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МЧС России по республике Крым Дарья Диюнова.

Ранее сообщалось, что два рыбака пропали в Азовском море , идет поисково-спасательная операция.

"Рыбаки вышли в море в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм. На данный момент обследование береговой линии и акватории Азовского моря результатов не дали", - сказала Диюнова.

По ее словам, рыбаки вышли в море два дня назад – в четверг.