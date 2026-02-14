МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Отказ госсекретаря США Марко Рубио от встречи с лидерами европейских стран для обсуждения украинского вопроса на полях Мюнхенской конференции по безопасности показал плачевное положение Европы, такое мнение выразил ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
"Европейцы на самом деле просто собираются и рассуждают на тему, над которой они не имеют никакого контроля", — заявил он.
По мнению эксперта, европейские политики выглядят жалко, но не осознают этого.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Рубио пропускает встречу с европейскими лидерами по Украине, предпочтя им встречу с "голосом разума" Европы, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Владимиру Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность" заключить мирное соглашение.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков США, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.