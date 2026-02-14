Рейтинг@Mail.ru
На Западе резко высказались о произошедшем на Мюнхенской конференции
23:00 14.02.2026
На Западе резко высказались о произошедшем на Мюнхенской конференции
На Западе резко высказались о произошедшем на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 14.02.2026
На Западе резко высказались о произошедшем на Мюнхенской конференции
Отказ госсекретаря США Марко Рубио от встречи с лидерами европейских стран для обсуждения украинского вопроса на полях Мюнхенской конференции по безопасности... РИА Новости, 14.02.2026
в мире
сша
россия
европа
кирилл дмитриев
марко рубио
российский фонд прямых инвестиций
мюнхенская конференция по безопасности
сша
россия
европа
в мире, сша, россия, европа, кирилл дмитриев, марко рубио, российский фонд прямых инвестиций, мюнхенская конференция по безопасности, виктор орбан
В мире, США, Россия, Европа, Кирилл Дмитриев, Марко Рубио, Российский фонд прямых инвестиций, Мюнхенская конференция по безопасности, Виктор Орбан
На Западе резко высказались о произошедшем на Мюнхенской конференции

Пилкингтон: отказ Рубио от встречи с лидерами ЕС показал их плачевное положение

© REUTERS / Jonathan ErnstГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Отказ госсекретаря США Марко Рубио от встречи с лидерами европейских стран для обсуждения украинского вопроса на полях Мюнхенской конференции по безопасности показал плачевное положение Европы, такое мнение выразил ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
"Европейцы на самом деле просто собираются и рассуждают на тему, над которой они не имеют никакого контроля", — заявил он.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Речь Рубио в Мюнхене развеяла опасения европейцев, заявил президент Чехии
Вчера, 22:23
По мнению эксперта, европейские политики выглядят жалко, но не осознают этого.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Рубио пропускает встречу с европейскими лидерами по Украине, предпочтя им встречу с "голосом разума" Европы, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Владимиру Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность" заключить мирное соглашение.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков США, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Худшее решение". На Западе ответили на дерзкую выходку Зеленского
Вчера, 21:56
 
Кирилл ДмитриевМарко РубиоРоссийский фонд прямых инвестицийМюнхенская конференция по безопасностиВиктор Орбан
 
 
