Речь Рубио в Мюнхене развеяла опасения европейцев, заявил президент Чехии

ПРАГА, 14 фев - РИА Новости. Речь госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности развеяла опасения европейцев об отношении США к союзникам, критика в их адрес осталась, но стала более конструктивной, заявил журналистам на полях конференции чешский президент Петр Павел, его выступление транслировало Чешское ТВ.