Встреча Рубио с главой МИД КНР была конструктивной, сообщили в госдепе
16:19 14.02.2026 (обновлено: 16:20 14.02.2026)
Встреча Рубио с главой МИД КНР была конструктивной, сообщили в госдепе
Встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел КНР Ван И прошла позитивно и конструктивно, заявил в субботу официальный представитель... РИА Новости, 14.02.2026
в мире
китай
сша
марко рубио
ван и (политик)
дональд трамп
китай
сша
в мире, китай, сша, марко рубио, ван и (политик), дональд трамп
В мире, Китай, США, Марко Рубио, Ван И (политик), Дональд Трамп
Встреча Рубио с главой МИД КНР была конструктивной, сообщили в госдепе

Пиготт: встреча Рубио с главой МИД КНР прошла позитивно и конструктивно

© AP Photo / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел КНР Ван И прошла позитивно и конструктивно, заявил в субботу официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт.
"Госсекретарь Марко Рубио 13 февраля встретился с (главой МИД КНР - ред.) Ван И. Встреча прошла позитивно и конструктивно. Секретарь Рубио подчеркнул важность ориентированной на результат коммуникации и сотрудничества по целому ряду двусторонних, региональных и глобальных вопросов", - говорится в заявлении Пиготта.
Он отметил, что Ван и Рубио также обсудили предстоящий в апреле визит президента США Дональда Трампа в Китай.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В Европе недовольны речью Рубио в Мюнхене, пишет Financial Times
