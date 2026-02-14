https://ria.ru/20260214/rubio-2074381633.html
США не оставят попытки урегулировать конфликт на Украине, заявил Рубио
Соединенные Штаты не оставят попытки урегулировать конфликт на Украине, так как считают, что это уникальное обязательство, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 14.02.2026
