В Европе недовольны речью Рубио в Мюнхене, пишет Financial Times
14:05 14.02.2026 (обновлено: 14:15 14.02.2026)
В Европе недовольны речью Рубио в Мюнхене, пишет Financial Times
в мире
европа
сша
мюнхен
марко рубио
дональд трамп
пит хегсет
нато
в мире, европа, сша, мюнхен, марко рубио, дональд трамп, пит хегсет, нато, министерство обороны сша, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Европа, США, Мюнхен, Марко Рубио, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США, Мюнхенская конференция по безопасности
В Европе недовольны речью Рубио в Мюнхене, пишет Financial Times

FT: в Европе речь Рубио в Мюнхене сочли нацеленной на аудиторию США

© REUTERS / Thilo SchmuelgenГоссекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Европе недовольны выступлением госсекретаря США Марко Рубио в Мюнхене, считают его направленным на американскую аудиторию, а не на союзников, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного немецкого дипломата.
В субботу Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что США не стремятся к отделению от своих союзников, а хотят оживить давнюю дружбу с ними. Он отметил, что США прокладывают путь к новому веку процветания и намерены делать это вместе с Европой. Американский госсекретарь указал на то, что разногласия между США и европейскими странами объясняются глубокой обеспокоенностью Вашингтона будущим Европы, при этом Соединённые Штаты заинтересованы в сильной Европе и считают, что судьбы двух сторон "всегда будут переплетены".
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Рубио призвал изменить альянс США и Европы
Вчера, 13:44
Как отмечает Financial Times, некоторые из присутствующих на выступлении Рубио отнеслись к его комментариям "холодно".
"Это не тот ответ, который мы искали", - заявил газете неназванный немецкий дипломат, выразив мнение, что речь Рубио была направлена, скорее, на американскую внутреннюю аудиторию, чем на союзников.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Рубио назвал требования России трудной уступкой для Украины
Вчера, 13:14
 
В миреЕвропаСШАМюнхенМарко РубиоДональд ТрампПит ХегсетНАТОМинистерство обороны СШАМюнхенская конференция по безопасности
 
 
