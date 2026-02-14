В Европе недовольны речью Рубио в Мюнхене, пишет Financial Times

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Европе недовольны выступлением госсекретаря США Марко Рубио в Мюнхене, считают его направленным на американскую аудиторию, а не на союзников, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного немецкого дипломата.