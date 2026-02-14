В Европе недовольны речью Рубио в Мюнхене, пишет Financial Times

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Европе недовольны выступлением госсекретаря США Марко Рубио в Мюнхене, считают его направленным на американскую аудиторию, а не на союзников, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного немецкого дипломата.
В субботу Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что США не стремятся к отделению от своих союзников, а хотят оживить давнюю дружбу с ними. Он отметил, что США прокладывают путь к новому веку процветания и намерены делать это вместе с Европой. Американский госсекретарь указал на то, что разногласия между США и европейскими странами объясняются глубокой обеспокоенностью Вашингтона будущим Европы, при этом Соединённые Штаты заинтересованы в сильной Европе и считают, что судьбы двух сторон "всегда будут переплетены".
Рубио призвал изменить альянс США и Европы
Вчера, 13:44
Как отмечает Financial Times, некоторые из присутствующих на выступлении Рубио отнеслись к его комментариям "холодно".
"Это не тот ответ, который мы искали", - заявил газете неназванный немецкий дипломат, выразив мнение, что речь Рубио была направлена, скорее, на американскую внутреннюю аудиторию, чем на союзников.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.