Рубио рассказал, кто будет представлять США на новых переговорах по Украине
Рубио рассказал, кто будет представлять США на новых переговорах по Украине
Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в переговорах по украинскому урегулированию в Женеве во вторник, 17 февраля, заявил РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T14:02:00+03:00
2026-02-14T14:02:00+03:00
2026-02-14T14:08:00+03:00
Рубио рассказал, кто будет представлять США на новых переговорах по Украине
