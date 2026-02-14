Рейтинг@Mail.ru
Рубио рассказал, кто будет представлять США на новых переговорах по Украине - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 14.02.2026 (обновлено: 14:08 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/rubio-2074378542.html
Рубио рассказал, кто будет представлять США на новых переговорах по Украине
Рубио рассказал, кто будет представлять США на новых переговорах по Украине - РИА Новости, 14.02.2026
Рубио рассказал, кто будет представлять США на новых переговорах по Украине
Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в переговорах по украинскому урегулированию в Женеве во вторник, 17 февраля, заявил РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T14:02:00+03:00
2026-02-14T14:08:00+03:00
сша
мирный план сша по украине
в мире
женева (город)
россия
стив уиткофф
джаред кушнер
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072306246_0:260:1694:1213_1920x0_80_0_0_1b6f48a68fe044e1c7720c8d41edecc3.jpg
https://ria.ru/20260214/rubio-2074378918.html
сша
женева (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072306246_0:226:1694:1497_1920x0_80_0_0_d468a8154257cdf7508e89cc558a1044.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, мирный план сша по украине, в мире, женева (город), россия, стив уиткофф, джаред кушнер, марко рубио
США, Мирный план США по Украине, В мире, Женева (город), Россия, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Марко Рубио
Рубио рассказал, кто будет представлять США на новых переговорах по Украине

Рубио: Уиткофф и Кушнер будут представлять США на встрече по Украине в Женеве

© REUTERS / Jonathan ErnstГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в переговорах по украинскому урегулированию в Женеве во вторник, 17 февраля, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Ранее об участии Уиткоффа и Кушнера в трехсторонних переговорах с представителями РФ и Украины во вторник в Женеве сообщал Рейтер.
"Наши переговорщики, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, посвятили этому огромное количество времени, и во вторник у них снова будут встречи", - сказал он в интервью телеканалу Блумберг, комментируя процесс украинского урегулирования.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В Европе недовольны речью Рубио в Мюнхене, пишет Financial Times
Вчера, 14:05
 
СШАМирный план США по УкраинеВ миреЖенева (город)РоссияСтив УиткоффДжаред КушнерМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала