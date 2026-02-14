Рейтинг@Mail.ru
14.02.2026

США хотят присутствия сил на Ближнем востоке из-за Ирана, заявил Рубио
13:56 14.02.2026
США хотят присутствия сил на Ближнем востоке из-за Ирана, заявил Рубио
в мире
ближний восток
иран
сша
марко рубио
дональд трамп
мирный план сша по украине
ближний восток
иран
сша
в мире, ближний восток, иран, сша, марко рубио, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Ближний Восток, Иран, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты хотят присутствия своих сил на Ближнем Востоке, так как понимают, что Иран может атаковать американские войска в регионе, утверждает госсекретарь США Марко Рубио.
"Очевидно, что мы хотим иметь силы в регионе, потому что Иран продемонстрировал готовность и способность нанести удар по силам Соединенных Штатов в регионе", - сказал он в интервью агентству Блумберг.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
США работают над заключением сделки с Ираном, заявил Рубио
Вчера, 13:03
Он добавил, что Иран в прошлом показывал готовность угрожать базам США и их союзников на Ближнем Востоке.
В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что вторая авианосная группа ВМС США вскоре выдвинется на Ближний Восток на тот случай, если переговоры с Ираном не увенчаются успехом.
По данным газеты New York Times, вторым авианосцем, направляющимся на Ближний Восток, станет Gerald R. Ford с сопровождающими его кораблями, находящимися в Карибском море.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Рубио прокомментировал работу США по урегулированию конфликта на Украине
Вчера, 11:50
 
