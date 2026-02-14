https://ria.ru/20260214/rubio-2074376238.html
Рубио призвал изменить альянс США и Европы
Рубио призвал изменить альянс США и Европы - РИА Новости, 14.02.2026
Рубио призвал изменить альянс США и Европы
Альянс США и Европы должен измениться, поскольку мир и вызовы XXI века отличаются от прошлых лет, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 14.02.2026
Рубио призвал изменить альянс США и Европы
Рубио: альянс США и Европы должен выглядеть по-другому