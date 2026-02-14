Рейтинг@Mail.ru
Рубио призвал изменить альянс США и Европы - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/rubio-2074376238.html
Рубио призвал изменить альянс США и Европы
Рубио призвал изменить альянс США и Европы - РИА Новости, 14.02.2026
Рубио призвал изменить альянс США и Европы
Альянс США и Европы должен измениться, поскольку мир и вызовы XXI века отличаются от прошлых лет, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T13:44:00+03:00
2026-02-14T13:44:00+03:00
в мире
сша
европа
мюнхен
марко рубио
нато
мюнхенская конференция по безопасности
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074358538_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b60e8bbe989456a3fef2c3be6ad2e222.jpg
https://ria.ru/20260214/rubio-2074362497.html
сша
европа
мюнхен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074358538_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_cc4d62a9e9d374efd75a7ef17ffd50a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, мюнхен, марко рубио, нато, мюнхенская конференция по безопасности, мирный план сша по украине
В мире, США, Европа, Мюнхен, Марко Рубио, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности, Мирный план США по Украине
Рубио призвал изменить альянс США и Европы

Рубио: альянс США и Европы должен выглядеть по-другому

© REUTERS / Thilo SchmuelgenГоссекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Альянс США и Европы должен измениться, поскольку мир и вызовы XXI века отличаются от прошлых лет, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Рубио начал свое выступление в ходе 62-й Мюнхенской конференции по безопасности словами о встрече в Мюнхене участников исторического альянса, "спасшего и изменившего мир", подразумевая первую Мюнхенскую конференцию по безопасности, которую провели в 1963 году. Организаторы тогда позиционировали ее как встречу стран-участниц НАТО и их союзников для обсуждения вопросов холодной войны.
«

"Этот альянс (США и Европы - ред.) должен выглядеть по-другому, потому что мир выглядит по-другому. Этот альянс должен заниматься другими вещами, чем это было в прошлом, потому что вызовы XXI века отличаются от вызовов XX века. Мир изменился, и альянс должен измениться", - сказал госсекретарь в интервью телеканалу Блумберг.

Вместе с тем Рубио отметил, что одним из основных изменений должно быть напоминание, почему вообще Европа и США работают вместе, то есть об общем происхождении.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
США навсегда останутся детищем Европы, заявил Рубио
Вчера, 11:42
 
В миреСШАЕвропаМюнхенМарко РубиоНАТОМюнхенская конференция по безопасностиМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала