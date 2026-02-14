Рейтинг@Mail.ru
Рубио назвал требования России трудной уступкой для Украины - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 14.02.2026 (обновлено: 13:15 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/rubio-2074373970.html
Рубио назвал требования России трудной уступкой для Украины
Рубио назвал требования России трудной уступкой для Украины - РИА Новости, 14.02.2026
Рубио назвал требования России трудной уступкой для Украины
Территориальные требования России остаются трудной уступкой для Украины, в том числе по политическим причинам, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T13:14:00+03:00
2026-02-14T13:15:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
марко рубио
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072306494_0:1090:1783:2093_1920x0_80_0_0_20e5938fd3bc309dfaf9a98c8b6b5ab1.jpg
https://ria.ru/20260214/trump-2074372832.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072306494_0:929:1783:2266_1920x0_80_0_0_ba7ff367fcea9a9b43038ca9ad7398a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, марко рубио, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, США, Марко Рубио, Мирный план США по Украине
Рубио назвал требования России трудной уступкой для Украины

Рубио: территориальные требования России остаются трудной уступкой для Украины

© REUTERS / Jonathan ErnstГоссекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Территориальные требования России остаются трудной уступкой для Украины, в том числе по политическим причинам, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью агентству Блумберг.
"Сейчас вопрос во многом сводится к их (России - ред.) стремлению получить около 20% территорий (Украины - ред.), которыми они в настоящее время не владеют, и это трудная уступка для Украины по очевидным причинам - как с тактической, так и с политической точки зрения", - сказал он, комментируя ход урегулирования украинского конфликта.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Рубио заявил о готовности Трампа встретиться с верховным лидером Ирана
Вчера, 13:02
 
В миреУкраинаРоссияСШАМарко РубиоМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала