Рубио назвал требования России трудной уступкой для Украины
Рубио назвал требования России трудной уступкой для Украины - РИА Новости, 14.02.2026
Рубио назвал требования России трудной уступкой для Украины
Территориальные требования России остаются трудной уступкой для Украины, в том числе по политическим причинам, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью... РИА Новости, 14.02.2026
Рубио назвал требования России трудной уступкой для Украины
Рубио: территориальные требования России остаются трудной уступкой для Украины