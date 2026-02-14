https://ria.ru/20260214/rubio-2074373311.html
США сделают все для поиска путей урегулирования на Украине, заявил Рубио
США сделают все для поиска путей урегулирования на Украине, заявил Рубио
Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы понять, возможно ли прийти к урегулированию украинского конфликта, заявил в субботу госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 14.02.2026
в мире
сша
украина
россия
марко рубио
мирный план сша по украине
сша
украина
россия
в мире, сша, украина, россия, марко рубио, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Россия, Марко Рубио, Мирный план США по Украине
