Только США могут убедить стороны конфликта обсуждать сделку, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио считает, что США единственная страна, способная убедить стороны украинского конфликта обсуждать его урегулирование. РИА Новости, 14.02.2026
