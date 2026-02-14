Рейтинг@Mail.ru
Только США могут убедить стороны конфликта обсуждать сделку, заявил Рубио - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/rubio-2074373019.html
Только США могут убедить стороны конфликта обсуждать сделку, заявил Рубио
Только США могут убедить стороны конфликта обсуждать сделку, заявил Рубио - РИА Новости, 14.02.2026
Только США могут убедить стороны конфликта обсуждать сделку, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио считает, что США единственная страна, способная убедить стороны украинского конфликта обсуждать его урегулирование. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T13:03:00+03:00
2026-02-14T13:03:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074358538_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b60e8bbe989456a3fef2c3be6ad2e222.jpg
https://ria.ru/20260214/ssha-2074367301.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074358538_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_cc4d62a9e9d374efd75a7ef17ffd50a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, марко рубио, мирный план сша по украине
В мире, США, Марко Рубио, Мирный план США по Украине
Только США могут убедить стороны конфликта обсуждать сделку, заявил Рубио

Рубио: США — единственная страна, способная убедить стороны конфликта на Украине

© REUTERS / Thilo SchmuelgenГоссекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что США единственная страна, способная убедить стороны украинского конфликта обсуждать его урегулирование.
"Мы находимся в уникальном положении, являясь, вероятно, единственной нацией на земле, которая может заставить обе стороны обсудить возможность прекращения этой войны посредством переговоров", - сказал Рубио в интервью телеканалу Блумберг.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Рубио высказался о готовности России к урегулированию на Украине
Вчера, 12:18
 
В миреСШАМарко РубиоМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала