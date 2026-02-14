Рейтинг@Mail.ru
США работают над заключением сделки с Ираном, заявил Рубио
13:03 14.02.2026 (обновлено: 13:11 14.02.2026)
США работают над заключением сделки с Ираном, заявил Рубио
Соединенные Штаты работают над заключением сделки с Ираном, предстоящие встречи покажут, возможен ли прогресс, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
в мире
сша
иран
мирный план сша по украине
женева (город)
стив уиткофф
джаред кушнер
марко рубио
сша
иран
женева (город)
в мире, сша, иран, мирный план сша по украине, женева (город), стив уиткофф, джаред кушнер, марко рубио
В мире, США, Иран, Мирный план США по Украине, Женева (город), Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Марко Рубио
США работают над заключением сделки с Ираном, заявил Рубио

Рубио: предстоящие встречи с Ираном покажут, возможен ли прогресс

© REUTERS / Jonathan ErnstГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты работают над заключением сделки с Ираном, предстоящие встречи покажут, возможен ли прогресс, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Ранее Рейтер сообщал, что делегация США, включая спецпредставителей американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, встретится с иранской стороной во вторник в Женеве.
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) говорил, что он предпочитает заключить сделку с Ираном. Это очень трудно сделать, но он собирается попытаться, и именно это мы пытаемся делать прямо сейчас. У Стива Уиткоффа и Джареда (Кушнера - ред.) в ближайшее время запланировано несколько встреч, и мы посмотрим, удастся ли нам добиться хоть какого-то прогресса", - сказал Рубио телеканалу Блумберг.

Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
США готовятся к затяжной военной операции против Ирана, сообщает Reuters
Вчера, 02:32
 
