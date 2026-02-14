США работают над заключением сделки с Ираном, заявил Рубио

«

"Президент (США Дональд Трамп - ред.) говорил, что он предпочитает заключить сделку с Ираном. Это очень трудно сделать, но он собирается попытаться, и именно это мы пытаемся делать прямо сейчас. У Стива Уиткоффа и Джареда (Кушнера - ред.) в ближайшее время запланировано несколько встреч, и мы посмотрим, удастся ли нам добиться хоть какого-то прогресса", - сказал Рубио телеканалу Блумберг.