США работают над заключением сделки с Ираном, заявил Рубио
США работают над заключением сделки с Ираном, заявил Рубио - РИА Новости, 14.02.2026
США работают над заключением сделки с Ираном, заявил Рубио
Соединенные Штаты работают над заключением сделки с Ираном, предстоящие встречи покажут, возможен ли прогресс, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 14.02.2026
США работают над заключением сделки с Ираном, заявил Рубио
Рубио: предстоящие встречи с Ираном покажут, возможен ли прогресс