Рейтинг@Mail.ru
Найти приемлемые для России и Украины условия пока трудно, заявил Рубио - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 14.02.2026 (обновлено: 12:10 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/rubio-2074365824.html
Найти приемлемые для России и Украины условия пока трудно, заявил Рубио
Найти приемлемые для России и Украины условия пока трудно, заявил Рубио - РИА Новости, 14.02.2026
Найти приемлемые для России и Украины условия пока трудно, заявил Рубио
Найти приемлемые для России и Украины параметры соглашения пока трудно, хотя стороны уже добились определенного прогресса, заявил американский госсекретарь... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T12:03:00+03:00
2026-02-14T12:10:00+03:00
россия
украина
мирный план сша по украине
в мире
мюнхен
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074358516_0:37:3100:1781_1920x0_80_0_0_aeefcfbc2fd01065d601448631718a0b.jpg
https://ria.ru/20260214/rubio-2074364932.html
россия
украина
мюнхен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074358516_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_29416f09d55219e8140bb7dfb7066c4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, мирный план сша по украине, в мире, мюнхен, марко рубио
Россия, Украина, Мирный план США по Украине, В мире, Мюнхен, Марко Рубио
Найти приемлемые для России и Украины условия пока трудно, заявил Рубио

Рубио: найти приемлемые для России и Украины параметры соглашения пока трудно

© REUTERS / Liesa JohannssenГоссекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Найти приемлемые для России и Украины параметры соглашения пока трудно, хотя стороны уже добились определенного прогресса, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Я бы сказал, что до сих пор это (достижение приемлемых для России и Украины условий урегулирования - ред.) остается труднодостижимым", - сообщил он участникам конференции по безопасности в Мюнхене.
Тем не менее, благодаря проведенным раундам переговоров уже удалось добиться определенного прогресса на пути к урегулированию конфликта, добавил Рубио.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Рубио прокомментировал работу США по урегулированию конфликта на Украине
Вчера, 11:58
 
РоссияУкраинаМирный план США по УкраинеВ миреМюнхенМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала