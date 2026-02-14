Рейтинг@Mail.ru
Рубио прокомментировал работу США по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 14.02.2026
Рубио прокомментировал работу США по урегулированию конфликта на Украине
Рубио прокомментировал работу США по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 14.02.2026
Рубио прокомментировал работу США по урегулированию конфликта на Украине
США продолжат работать над достижением таких условий урегулирования конфликта на Украине, которые примет Россия, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 14.02.2026
в мире
украина
сша
россия
марко рубио
мирный план сша по украине
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, марко рубио, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Марко Рубио, Мирный план США по Украине
Рубио прокомментировал работу США по урегулированию конфликта на Украине

Рубио: США продолжат выработку условий мира на Украине, которые примет Россия

© REUTERS / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. США продолжат работать над достижением таких условий урегулирования конфликта на Украине, которые примет Россия, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Мы будем продолжать исследовать существование такого результата,… который примет Россия", - сообщил он участникам конференции по безопасности в Мюнхене.
Рубио уточнил, что параметры будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине должны устроить и Киев.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Решение конфликта на Украине должно быть справедливым, заявил Рубио
Вчера, 11:51
 
В миреУкраинаСШАРоссияМарко РубиоМирный план США по Украине
 
 
