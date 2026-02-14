https://ria.ru/20260214/rubio-2074364932.html
Рубио прокомментировал работу США по урегулированию конфликта на Украине
США продолжат работать над достижением таких условий урегулирования конфликта на Украине, которые примет Россия, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 14.02.2026
украина
сша
россия
