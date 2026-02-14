https://ria.ru/20260214/rubio-2074362497.html
США навсегда останутся детищем Европы, заявил Рубио
Соединенные Штаты всегда будут оставаться "детищем Европы", заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 14.02.2026
в мире
сша
марко рубио
сша
