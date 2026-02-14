https://ria.ru/20260214/rubio-2074361813.html
По оставшимся спорным вопросам по Украине работа продолжается, заявил Рубио
По оставшимся спорным вопросам по Украине работа продолжается, заявил Рубио - РИА Новости, 14.02.2026
По оставшимся спорным вопросам по Украине работа продолжается, заявил Рубио
Список оставшихся спорных вопросов по Украине представляет собой самые сложные проблемы, работа по ним продолжается, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 14.02.2026
По оставшимся спорным вопросам по Украине работа продолжается, заявил Рубио
Рубио: по оставшимся спорным вопросам по Украине работа продолжается