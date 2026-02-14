Рейтинг@Mail.ru
По оставшимся спорным вопросам по Украине работа продолжается, заявил Рубио - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/rubio-2074361813.html
По оставшимся спорным вопросам по Украине работа продолжается, заявил Рубио
По оставшимся спорным вопросам по Украине работа продолжается, заявил Рубио - РИА Новости, 14.02.2026
По оставшимся спорным вопросам по Украине работа продолжается, заявил Рубио
Список оставшихся спорных вопросов по Украине представляет собой самые сложные проблемы, работа по ним продолжается, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T11:38:00+03:00
2026-02-14T11:38:00+03:00
в мире
украина
сша
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074358516_0:37:3100:1781_1920x0_80_0_0_aeefcfbc2fd01065d601448631718a0b.jpg
https://ria.ru/20260214/rubio-2074361232.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074358516_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_29416f09d55219e8140bb7dfb7066c4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, марко рубио
В мире, Украина, США, Марко Рубио
По оставшимся спорным вопросам по Украине работа продолжается, заявил Рубио

Рубио: по оставшимся спорным вопросам по Украине работа продолжается

© REUTERS / Liesa JohannssenГоссекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Список оставшихся спорных вопросов по Украине представляет собой самые сложные проблемы, работа по ним продолжается, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Плохая новость состоит в том, что (перечень спорных вопросов – ред.) был сужен до самых сложных вопросов, требующих ответа, и по ним все еще необходима работа", - заявил Рубио в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Рубио завершил речь в Мюнхене призывом строить будущее США и Европы вместе
Вчера, 11:34
 
В миреУкраинаСШАМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала