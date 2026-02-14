Рейтинг@Mail.ru
В будущем между Китаем и США сохранятся противоречия, считает Рубио - РИА Новости, 14.02.2026
11:37 14.02.2026 (обновлено: 11:41 14.02.2026)
В будущем между Китаем и США сохранятся противоречия, считает Рубио
В будущем между Китаем и США сохранятся противоречия, считает Рубио - РИА Новости, 14.02.2026
В будущем между Китаем и США сохранятся противоречия, считает Рубио
Между Соединенными Штатами и Китаем существуют фундаментальные противоречия, они сохранятся в будущем, и никто не питает иллюзий относительно характера этих...
2026-02-14T11:37:00+03:00
2026-02-14T11:41:00+03:00
китай
сша
в мире
вашингтон (штат)
марко рубио
китай
сша
вашингтон (штат)
китай, сша, в мире, вашингтон (штат), марко рубио
Китай, США, В мире, Вашингтон (штат), Марко Рубио
В будущем между Китаем и США сохранятся противоречия, считает Рубио

Рубио: между США и КНР в будущем сохранятся фундаментальные противоречия

© REUTERS / Thilo SchmuelgenГоссекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Между Соединенными Штатами и Китаем существуют фундаментальные противоречия, они сохранятся в будущем, и никто не питает иллюзий относительно характера этих отношений, заявил в субботу госсекретарь США Марко Рубио.
"Никто не питает иллюзий. Существуют фундаментальные вызовы между нашими странами и между Западом и Китаем, которые будут сохраняться в обозримом будущем по целому ряду причин", — сказал он, выступая в рамках дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Рубио, Вашингтон намерен поддерживать отношения с Пекином, исходя из национальных интересов, а задача дипломатии заключается в том, чтобы управлять конфликтами интересов и по возможности избегать "ненужного трения". Он добавил, что взаимодействие США и Китая, в том числе в торговле, имеет глобальные последствия и требует ответственного подхода.
Рубио рассказал о подходе США к отношениям с Китаем
КитайСШАВ миреВашингтон (штат)Марко Рубио
 
 
