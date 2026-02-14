https://ria.ru/20260214/rubio-2074361671.html
В будущем между Китаем и США сохранятся противоречия, считает Рубио
Между Соединенными Штатами и Китаем существуют фундаментальные противоречия, они сохранятся в будущем, и никто не питает иллюзий относительно характера этих... РИА Новости, 14.02.2026
китай
сша
в мире
вашингтон (штат)
марко рубио
