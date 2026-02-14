https://ria.ru/20260214/rubio-2074361570.html
Рубио рассказал об областях, в которых США и Китай могут работать вместе
Соединенные Штаты и Китай могут работать вместе в областях, где их интересы совпадают, чтобы оказывать позитивное влияние на мир, считает госсекретарь США Марко
Рубио рассказал об областях, в которых США и Китай могут работать вместе
