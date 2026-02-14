Рейтинг@Mail.ru
Рубио рассказал об областях, в которых США и Китай могут работать вместе - РИА Новости, 14.02.2026
11:37 14.02.2026 (обновлено: 11:42 14.02.2026)
Рубио рассказал об областях, в которых США и Китай могут работать вместе
Рубио рассказал об областях, в которых США и Китай могут работать вместе - РИА Новости, 14.02.2026
Рубио рассказал об областях, в которых США и Китай могут работать вместе
в мире, китай, сша, марко рубио
В мире, Китай, США, Марко Рубио
Рубио рассказал об областях, в которых США и Китай могут работать вместе

Рубио: США и Китай могут работать вместе в областях, где их интересы совпадают

Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты и Китай могут работать вместе в областях, где их интересы совпадают, чтобы оказывать позитивное влияние на мир, считает госсекретарь США Марко Рубио.
"Я бы сказал так: поскольку мы (США и Китай - ред.) две большие страны с огромными глобальными интересами, наши национальные интересы часто не совпадают... Я думаю, что в тех областях, где наши интересы совпадают, мы можем работать вместе, чтобы оказать позитивное влияние на мир, и мы ищем возможности делать это вместе с ними", - заявил он в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
В будущем между Китаем и США сохранятся противоречия, считает Рубио
Вчера, 11:37
 
В миреКитайСШАМарко Рубио
 
 
