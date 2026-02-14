https://ria.ru/20260214/rubio-2074361232.html
Рубио завершил речь в Мюнхене призывом строить будущее США и Европы вместе
Рубио завершил речь в Мюнхене призывом строить будущее США и Европы вместе - РИА Новости, 14.02.2026
Рубио завершил речь в Мюнхене призывом строить будущее США и Европы вместе
Госсекретарь США Марко Рубио завершил выступление на Мюнхенской конференции по безопасности призывом к совместному строительству будущего Соединенных Штатов и... РИА Новости, 14.02.2026
в мире
мюнхен
сша
марко рубио
европа
мюнхен
сша
европа
