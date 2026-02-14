https://ria.ru/20260214/rubio-2074360445.html
Состав участников новой встречи по Украине будет другим, допустил Рубио
Состав участников новой встречи по Украине будет другим, допустил Рубио - РИА Новости, 14.02.2026
Состав участников новой встречи по Украине будет другим, допустил Рубио
Состав участников следующей встречи по Украине может отличаться от предыдущего, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T11:33:00+03:00
2026-02-14T11:33:00+03:00
2026-02-14T11:39:00+03:00
в мире
украина
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074358538_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b60e8bbe989456a3fef2c3be6ad2e222.jpg
https://ria.ru/20260214/rubio-2074360351.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074358538_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_cc4d62a9e9d374efd75a7ef17ffd50a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Мирный план США по Украине
Состав участников новой встречи по Украине будет другим, допустил Рубио
Рубио: состав участников на новой встрече по Украине может отличаться