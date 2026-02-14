Рейтинг@Mail.ru
Состав участников новой встречи по Украине будет другим, допустил Рубио
11:33 14.02.2026 (обновлено: 11:39 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/rubio-2074360445.html
Состав участников новой встречи по Украине будет другим, допустил Рубио
Состав участников новой встречи по Украине будет другим, допустил Рубио - РИА Новости, 14.02.2026
Состав участников новой встречи по Украине будет другим, допустил Рубио
Состав участников следующей встречи по Украине может отличаться от предыдущего, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T11:33:00+03:00
2026-02-14T11:39:00+03:00
https://ria.ru/20260214/rubio-2074360351.html
Состав участников новой встречи по Украине будет другим, допустил Рубио

Рубио: состав участников на новой встрече по Украине может отличаться

МЮНХЕН, 14 фев — РИА Новости. Состав участников следующей встречи по Украине может отличаться от предыдущего, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«
"Хотя это может быть не та же самая группа людей. Послушайте, мы продолжим делать все возможное, чтобы сыграть свою роль в завершении этой войны", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Рубио подтвердил новый раунд переговоров по Украине
Вчера, 11:31
 
