Рейтинг@Mail.ru
США прокладывают путь к новому веку процветания, утверждает Рубио - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 14.02.2026 (обновлено: 11:35 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/rubio-2074359933.html
США прокладывают путь к новому веку процветания, утверждает Рубио
США прокладывают путь к новому веку процветания, утверждает Рубио - РИА Новости, 14.02.2026
США прокладывают путь к новому веку процветания, утверждает Рубио
Соединенные Штаты прокладывают путь к новому веку процветания и намерены делать это вместе с Европой, утверждает госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T11:28:00+03:00
2026-02-14T11:35:00+03:00
в мире
сша
европа
америка
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074358516_0:37:3100:1781_1920x0_80_0_0_aeefcfbc2fd01065d601448631718a0b.jpg
https://ria.ru/20260214/rubio-2074360351.html
сша
европа
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074358516_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_29416f09d55219e8140bb7dfb7066c4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, америка, марко рубио
В мире, США, Европа, Америка, Марко Рубио
США прокладывают путь к новому веку процветания, утверждает Рубио

Рубио: США прокладывают путь к веку процветания и намерены делать это с Европой

© REUTERS / Liesa JohannssenГоссекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты прокладывают путь к новому веку процветания и намерены делать это вместе с Европой, утверждает госсекретарь США Марко Рубио.
"Я нахожусь здесь сегодня, чтобы дать понять, что Америка прокладывает путь к новому веку процветания, и что мы снова хотим сделать это вместе с вами, нашими дорогими союзниками и нашими старейшими друзьями", - сказал он в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Рубио подтвердил новый раунд переговоров по Украине
Вчера, 11:31
 
В миреСШАЕвропаАмерикаМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала