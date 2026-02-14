Рейтинг@Mail.ru
Разногласия с Европой вызваны обеспокоенностью ее будущим, заявил Рубио - РИА Новости, 14.02.2026
11:22 14.02.2026 (обновлено: 11:23 14.02.2026)
Разногласия с Европой вызваны обеспокоенностью ее будущим, заявил Рубио
Разногласия с Европой вызваны обеспокоенностью ее будущим, заявил Рубио
в мире
европа
сша
вашингтон (штат)
марко рубио
европа
сша
вашингтон (штат)
в мире, европа, сша, вашингтон (штат), марко рубио
В мире, Европа, США, Вашингтон (штат), Марко Рубио
Разногласия с Европой вызваны обеспокоенностью ее будущим, заявил Рубио

Рубио: разногласия США с Европой продиктованы обеспокоенностью ее будущим

Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Разногласия между США и европейскими странами объясняются глубокой обеспокоенностью Вашингтона будущим Европы, заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Если порой мы и не соглашаемся, то наши разногласия проистекают из нашего глубокого чувства обеспокоенности за Европу, с которой мы связаны не только экономически и военным образом - мы связаны духовно и культурно", - сказал он.
Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты заинтересованы в сильной Европе и считают, что судьбы двух сторон "всегда будут переплетены".
