https://ria.ru/20260214/rubio-2074358124.html
Разногласия с Европой вызваны обеспокоенностью ее будущим, заявил Рубио
Разногласия с Европой вызваны обеспокоенностью ее будущим, заявил Рубио - РИА Новости, 14.02.2026
Разногласия с Европой вызваны обеспокоенностью ее будущим, заявил Рубио
Разногласия между США и европейскими странами объясняются глубокой обеспокоенностью Вашингтона будущим Европы, заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T11:22:00+03:00
2026-02-14T11:22:00+03:00
2026-02-14T11:23:00+03:00
в мире
европа
сша
вашингтон (штат)
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072306246_0:260:1694:1213_1920x0_80_0_0_1b6f48a68fe044e1c7720c8d41edecc3.jpg
https://ria.ru/20260214/oon-2074357497.html
европа
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072306246_0:226:1694:1497_1920x0_80_0_0_d468a8154257cdf7508e89cc558a1044.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, вашингтон (штат), марко рубио
В мире, Европа, США, Вашингтон (штат), Марко Рубио
Разногласия с Европой вызваны обеспокоенностью ее будущим, заявил Рубио
Рубио: разногласия США с Европой продиктованы обеспокоенностью ее будущим