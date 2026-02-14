https://ria.ru/20260214/rubio-2074357611.html
Рубио назвал масштаб массовой миграции на Западе беспрецедентным
Массовая миграция на Западе имеет беспрецедентный масштаб, она угрожает сплоченности и будущему стран региона, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 14.02.2026
Рубио: массовая миграция на Западе имеет беспрецедентный масштаб
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Массовая миграция на Западе имеет беспрецедентный масштаб, она угрожает сплоченности и будущему стран региона, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы открыли наши двери беспрецедентной волне массовой миграции, которая угрожает сплоченности наших обществ, преемственности нашей культуры и будущему нашего народа", - сказал он в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.