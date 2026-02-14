Рейтинг@Mail.ru
Рубио раскрыл детали мирного процесса по Украине и оценил будущее Европы - РИА Новости, 14.02.2026
11:16 14.02.2026 (обновлено: 15:21 14.02.2026)
Рубио раскрыл детали мирного процесса по Украине и оценил будущее Европы
Рубио раскрыл детали мирного процесса по Украине и оценил будущее Европы - РИА Новости, 14.02.2026
Рубио раскрыл детали мирного процесса по Украине и оценил будущее Европы
Госсекретарь США Марко Рубио выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он раскрыл детали мирного процесса по Украине, раскритиковал миграционный... РИА Новости, 14.02.2026
Рубио раскрыл детали мирного процесса по Украине и оценил будущее Европы

© REUTERS / Liesa JohannssenГоссекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
МЮНХЕН, 14 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он раскрыл детали мирного процесса по Украине, раскритиковал миграционный кризис на Западе, идею глобализации и назвал цель отношений с Китаем.

О мирных переговорах

Вашингтон делает все возможное, чтобы сыграть роль в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом.
«

"Хорошая новость заключается в том, что перечень вопросов, которые необходимо решить для прекращения этой войны, сузился".

Госсекретарь США Марко Рубио
Марко Рубио
госсекретарь США
Остались самые сложные темы, работа по ним продолжается. Новый раунд переговоров пройдет во вторник, состав участников может отличаться от предыдущей встречи. США продолжат работать над достижением условий, которые примет Россия.
«
"Я не думаю, что кто-то в этом зале был бы против урегулирования этой войны путем переговоров при условии того, что условия будут справедливыми и устойчивыми".
Госсекретарь США Марко Рубио
Марко Рубио
госсекретарь США
Территориальные требования Москвы остаются трудной уступкой для Киева, в том числе по политическим причинам. В то же время программа продажи американского вооружения для нужд Украины продолжается, Штаты не приостановили инициативы в этой сфере.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00

О будущем Европы

Разногласия между США со странами ЕС продиктованы обеспокоенностью за их будущее.
«

"Мы хотим, чтобы Европа была сильной. Мы верим, что Европа должна выжить, потому что две великие войны прошлого века послужили для нас постоянным напоминанием истории о том, что в конечном счете наша судьба неразрывно связана и всегда будет связана с вашей".

Госсекретарь США Марко Рубио
Марко Рубио
госсекретарь США
Рубио также раскритиковал ситуацию с массовой миграцией на Западе.
«
"Мы открыли наши двери беспрецедентной волне массовой миграции, которая угрожает сплоченности наших обществ, преемственности нашей культуры и будущему нашего народа".
Госсекретарь США Марко Рубио
Марко Рубио
госсекретарь США
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Сербский дипломат заявил о нездоровой атмосфере на Мюнхенской конференции
Вчера, 09:07

О провале глобализации

Западным странам не следует отказываться от глобальных институтов, но они нуждаются в реформировании.
«

"Это была глупая идея (мир без границ. — Прим. ред.), которая игнорировала как человеческую природу, так и уроки более чем 5000-летней истории человечества, и это заблуждение дорого нам обошлось".

Госсекретарь США Марко Рубио
Марко Рубио
госсекретарь США
Вашингтон и его союзники передавали суверенитет международным институтам, многие вкладывались в социальное обеспечение в ущерб способности защищаться.
Говоря о роли ООН, Рубио отметил, что организация обладает огромным потенциалом, но не имеет ответов на многие вопросы и почти не играет роли. Так, ей не удалось внести вклад в урегулирование конфликта на Украине.

Об отношениях с Китаем

Вашингтон и Пекин могут работать вместе в областях, где их интересы совпадают, чтобы оказывать позитивное влияние на мир.
«

"Никто не питает иллюзий. Существуют фундаментальные вызовы между нашими странами и между Западом и Китаем, которые будут сохраняться в обозримом будущем по целому ряду причин".

Госсекретарь США Марко Рубио
Марко Рубио
госсекретарь США
США хотят поддерживать отношения с КНР исходя из национальных интересов и избегать ненужного трения. Взаимодействие двух стран, в том числе в торговле, имеет глобальные последствия и требует ответственного подхода.

Конференция проходит с 13 по 15 февраля. В прошлом году на ней выступал вице-президент Джей Ди Вэнс. Тогда он заявил, что самая большая угроза для Европы — не Россия и Китай, а отступление от фундаментальных ценностей, которые она разделяла со Штатами.

Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
СМИ: Стубб попал в скандал на конференции в Мюнхене
Вчера, 06:45
 
