Рубио раскрыл детали мирного процесса по Украине и оценил будущее Европы

МЮНХЕН, 14 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он раскрыл детали мирного процесса по Украине, раскритиковал миграционный кризис на Западе, идею глобализации и назвал цель отношений с Китаем.

О мирных переговорах

Вашингтон делает все возможное, чтобы сыграть роль в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом.

« "Хорошая новость заключается в том, что перечень вопросов, которые необходимо решить для прекращения этой войны, сузился". Марко Рубио госсекретарь США госсекретарь США

Остались самые сложные темы, работа по ним продолжается. Новый раунд переговоров пройдет во вторник, состав участников может отличаться от предыдущей встречи. США продолжат работать над достижением условий, которые примет Россия.

« "Я не думаю, что кто-то в этом зале был бы против урегулирования этой войны путем переговоров при условии того, что условия будут справедливыми и устойчивыми". Марко Рубио госсекретарь США госсекретарь США

Территориальные требования Москвы остаются трудной уступкой для Киева, в том числе по политическим причинам. В то же время программа продажи американского вооружения для нужд Украины продолжается, Штаты не приостановили инициативы в этой сфере.

О будущем Европы

Разногласия между США со странами ЕС продиктованы обеспокоенностью за их будущее.

« "Мы хотим, чтобы Европа была сильной. Мы верим, что Европа должна выжить, потому что две великие войны прошлого века послужили для нас постоянным напоминанием истории о том, что в конечном счете наша судьба неразрывно связана и всегда будет связана с вашей". Марко Рубио госсекретарь США госсекретарь США

Рубио также раскритиковал ситуацию с массовой миграцией на Западе.

« "Мы открыли наши двери беспрецедентной волне массовой миграции, которая угрожает сплоченности наших обществ, преемственности нашей культуры и будущему нашего народа". Марко Рубио госсекретарь США госсекретарь США

О провале глобализации

Западным странам не следует отказываться от глобальных институтов, но они нуждаются в реформировании.

« "Это была глупая идея (мир без границ. — Прим. ред.), которая игнорировала как человеческую природу, так и уроки более чем 5000-летней истории человечества, и это заблуждение дорого нам обошлось". Марко Рубио госсекретарь США госсекретарь США

Вашингтон и его союзники передавали суверенитет международным институтам, многие вкладывались в социальное обеспечение в ущерб способности защищаться.

Говоря о роли ООН, Рубио отметил, что организация обладает огромным потенциалом, но не имеет ответов на многие вопросы и почти не играет роли. Так, ей не удалось внести вклад в урегулирование конфликта на Украине.

Об отношениях с Китаем

Вашингтон и Пекин могут работать вместе в областях, где их интересы совпадают, чтобы оказывать позитивное влияние на мир.

« "Никто не питает иллюзий. Существуют фундаментальные вызовы между нашими странами и между Западом и Китаем, которые будут сохраняться в обозримом будущем по целому ряду причин". Марко Рубио госсекретарь США госсекретарь США

США хотят поддерживать отношения с КНР исходя из национальных интересов и избегать ненужного трения. Взаимодействие двух стран, в том числе в торговле, имеет глобальные последствия и требует ответственного подхода.