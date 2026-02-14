https://ria.ru/20260214/rubio-2074356701.html
США хотят, чтобы Европа была сильной, заявил Рубио
США хотят, чтобы Европа была сильной, заявил Рубио - РИА Новости, 14.02.2026
США хотят, чтобы Европа была сильной, заявил Рубио
США хотят, чтобы Европа была сильной и могла выживать, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T11:12:00+03:00
2026-02-14T11:12:00+03:00
2026-02-14T11:17:00+03:00
в мире
сша
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072299289_0:230:2048:1382_1920x0_80_0_0_796a491163e8857df8271589e3183f45.jpg
https://ria.ru/20260214/rubio-2074356992.html
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072299289_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6ccd883a5e5fb8e900faf849bdf98fb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа
США хотят, чтобы Европа была сильной, заявил Рубио
Рубио: США хотят, чтобы Европа была сильной и могла выживать