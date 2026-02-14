Евродепутат оценил призыв Макрона к диалогу с Россией

«

"ЕС должен попытаться найти способ начать диалог, не теряя при этом лица. Должно быть возможно не открыто, но дипломатичными способами, попытаться создать инициативу, которая могла бы привести к переговорам. Потому что в конечном итоге нам придется работать с Россией. Она останется соседом. Она никуда не денется", - добавил он.