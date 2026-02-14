Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат оценил призыв Макрона к диалогу с Россией
14.02.2026
Евродепутат оценил призыв Макрона к диалогу с Россией
Евродепутат оценил призыв Макрона к диалогу с Россией
Призыв президента Франции Эммануэля Макрона к обсуждению архитектуры безопасности с Россией может стать осторожной попыткой запустить диалог с Москвой, который... РИА Новости, 14.02.2026
в мире, россия, франция, москва, эммануэль макрон, владимир путин, кайя каллас, евросоюз
В мире, Россия, Франция, Москва, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Кайя Каллас, Евросоюз
Евродепутат оценил призыв Макрона к диалогу с Россией

Кеннес: ЕС придется говорить с РФ, и Макрон видит для этого окно возможностей

ГААГА, 14 фев - РИА Новости. Призыв президента Франции Эммануэля Макрона к обсуждению архитектуры безопасности с Россией может стать осторожной попыткой запустить диалог с Москвой, который в ЕС сегодня почти не ведется, но в перспективе неизбежен, поскольку Россия остается соседом, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
Макрон ранее призвал ЕС проработать свою позицию по архитектуре европейской безопасности после конфликта на Украине, чтобы быть готовыми к обсуждению этого вопроса с Россией. До этого он предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Макрон принял решение создать прямой канал связи с Россией
13 февраля, 22:42
«
"Я надеюсь, это станет возможностью для диалога. Макрон в прошлом был одним из немногих лидеров, кто действительно разговаривал с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным и Россией. Это первый момент. Второй момент заключается в следующем: исторически сложилось так, что в ЕС всегда существовали два крупных государства, которые оказывали влияние на европейскую политику: Германия, которая занималась экспортом, и Франция, которая всегда отвечала за оборону. Это была своего рода историческая роль и баланс, который они поддерживали в ЕС. И, возможно, Макрон видит в этом возможности", - сказал евродепутат.
Он отметил, что в Евросоюзе в целом царит полная тишина по отношению к вопросу о диалоге с Россией, и единственный голос, который там слышат - это голос главы дипломатии ЕС Каи Каллас, от которой "нет ни одной дипломатичной речи" на этот счет.
«
"ЕС должен попытаться найти способ начать диалог, не теряя при этом лица. Должно быть возможно не открыто, но дипломатичными способами, попытаться создать инициативу, которая могла бы привести к переговорам. Потому что в конечном итоге нам придется работать с Россией. Она останется соседом. Она никуда не денется", - добавил он.
На прошлой неделе Макрон заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Макрон призвал ЕС к обсуждению с Россией архитектуры евробезопасности
12 февраля, 21:04
 
Заголовок открываемого материала