Евродепутат оценил призыв Макрона к диалогу с Россией

ГААГА, 14 фев - РИА Новости. Призыв президента Франции Эммануэля Макрона к обсуждению архитектуры безопасности с Россией может стать осторожной попыткой запустить диалог с Москвой, который в ЕС сегодня почти не ведется, но в перспективе неизбежен, поскольку Россия остается соседом, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
Макрон принял решение создать прямой канал связи с Россией
13 февраля, 22:42
«
"Я надеюсь, это станет возможностью для диалога. Макрон в прошлом был одним из немногих лидеров, кто действительно разговаривал с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным и Россией. Это первый момент. Второй момент заключается в следующем: исторически сложилось так, что в ЕС всегда существовали два крупных государства, которые оказывали влияние на европейскую политику: Германия, которая занималась экспортом, и Франция, которая всегда отвечала за оборону. Это была своего рода историческая роль и баланс, который они поддерживали в ЕС. И, возможно, Макрон видит в этом возможности", - сказал евродепутат.
Он отметил, что в Евросоюзе в целом царит полная тишина по отношению к вопросу о диалоге с Россией, и единственный голос, который там слышат - это голос главы дипломатии ЕС Каи Каллас, от которой "нет ни одной дипломатичной речи" на этот счет.
«
"ЕС должен попытаться найти способ начать диалог, не теряя при этом лица. Должно быть возможно не открыто, но дипломатичными способами, попытаться создать инициативу, которая могла бы привести к переговорам. Потому что в конечном итоге нам придется работать с Россией. Она останется соседом. Она никуда не денется", - добавил он.
На прошлой неделе Макрон заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.