05:48 14.02.2026
Журналист рассказал, что случилось со Стуббом после слов о поражении России
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х президента Финляндии Александра Стубба за слова о якобы победе Украины. РИА Новости, 14.02.2026
в мире
россия
украина
киев
чей боуз
в мире, россия, украина, киев, чей боуз
В мире, Россия, Украина, Киев, Чей Боуз
© AP Photo / Hannah McKayПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х президента Финляндии Александра Стубба за слова о якобы победе Украины.
"Психическое расстройство под названием "Украина побеждает" распространяется в Мюнхене так же быстро, как вспышка диареи в украинском парламенте. У финского Стубба тоже наблюдается тяжелый случай вербальной диареи", — сыронизировал он.
Накануне, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Стубб заявил, что Россия якобы потерпела стратегическую неудачу в украинском конфликте.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта. Как подчеркивал президент, бойцы освобождают территории "квадратными километрами".
Глава государства также неоднократно выражал уверенность в том, что все цели СВО, поставленные перед российской армией, будут выполнены.
Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
