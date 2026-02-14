"Двойной удар": в США выступили с пугающим заявлением из-за России

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Россия полностью превосходит Украину по авиации и артиллерии, пишет американский журнал Россия полностью превосходит Украину по авиации и артиллерии, пишет американский журнал Military Watch Magazine

« "Значительная разница в способности двух стран наносить удары с использованием истребительной авиации, артиллерии, реактивных артиллерийских систем и тактических ракетных комплексов является основным фактором в пользу российских Вооруженных сил", — говорится в материале.

По данным издания, постоянное расширение возможностей в этой сфере позволяет наносить эффективные удары по объектам украинского ВПК и дает преимущество в различных операциях.

"Быстрое расширение производства ракет для комплексов "Искандер-М", выпускаемых в нескольких вариантах, позволило системе играть все более важную роль в операциях и использоваться различными новыми способами, такими как нанесение "двойных ударов"", — поясняет автор.

В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска за минувшую неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов возмездия по объектам ВПК и ТЭК Украины , а также ВСУ

В октябре на Украине начались массовые многочасовые отключения электроэнергии из-за неисправностей в коммунальных системах. В середине января в стране ввели режим ЧС.