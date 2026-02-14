МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции заявил о том, что Россия якобы терпит поражение в конфликте на Украине, передает Bild.
"Когда украинский журналист спросил президента Финляндии Александра Стубба, как "взять ситуацию под контроль" в России, тот ответил: "Я не буду давать вам никаких советов, но я верю, что вы выиграете эту войну – и я говорю это потому, что <…> (Россия. — Прим. ред.) потерпела стратегическую неудачу"", — говорится в материале.
"Близки к финалу": в США сделали срочное заявление об Одессе
12 февраля, 06:24
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта. Как подчеркивал президент, бойцы освобождают территории "квадратными километрами".
Глава государства также неоднократно выражал уверенность в том, что все цели СВО, поставленные перед российской армией, будут выполнены.
Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Глава государства также неоднократно выражал уверенность в том, что все цели СВО, поставленные перед российской армией, будут выполнены.
Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.