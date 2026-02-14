Рейтинг@Mail.ru
Стубб сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 14.02.2026
00:54 14.02.2026 (обновлено: 03:05 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/rossiya-2074317413.html
Стубб сделал дерзкое заявление о России
Стубб сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 14.02.2026
Стубб сделал дерзкое заявление о России
Президент Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции заявил о том, что Россия якобы терпит поражение в конфликте на Украине, передает Bild. РИА Новости, 14.02.2026
в мире, россия, украина, финляндия, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Финляндия, Владимир Путин
Стубб сделал дерзкое заявление о России

Президент Финляндии Стубб заявил о якобы поражении России в украинском конфликте

Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
REUTERS / Denis Balibouse
Президент Финляндии Александр Стубб . Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции заявил о том, что Россия якобы терпит поражение в конфликте на Украине, передает Bild.
"Когда украинский журналист спросил президента Финляндии Александра Стубба, как "взять ситуацию под контроль" в России, тот ответил: "Я не буду давать вам никаких советов, но я верю, что вы выиграете эту войну – и я говорю это потому, что <…> (Россия. — Прим. ред.) потерпела стратегическую неудачу"", — говорится в материале.
Одесса - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Близки к финалу": в США сделали срочное заявление об Одессе
12 февраля, 06:24
Как утверждает финский лидер, Москва якобы хотела сделать Украину "российской" и добиться снижения обороноспособности НАТО, но у нее, по словам Стубба, ничего не вышло.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта. Как подчеркивал президент, бойцы освобождают территории "квадратными километрами".

Глава государства также неоднократно выражал уверенность в том, что все цели СВО, поставленные перед российской армией, будут выполнены.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Зеленский признал, что США подают сигналы Украине о компромиссах
Вчера, 23:52
 
