МИД: Москва не откажется от резолюции ООН по борьбе с героизацией нацизма

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия не поддастся на западные провокации и не откажется от резолюции ООН по борьбе с героизацией нацизма, заявили в субботу в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ряде Telegram-каналов вновь появились фейки, содержащие уже неоднократно опровергнутые обвинения в адрес МИД России, касающиеся позиции Российской Федерации по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - говорится в комментарии, размещенном в Telegram-канале министерства.

За этой "сенсацией" не стоит ничего, указали в ведомстве: инсинуации практически дословно воспроизводят вбросы прошлых лет, все они были разоблачены и опровергнуты.

"Речь идёт об инициативе, главный смысл которой состоит в осуждении героизации нацизма во всех его проявлениях… Указанный документ является предметом ожесточённого сопротивления наших оппонентов, в первую очередь стран Запада", - подчеркнули в министерстве.

За 20 лет страны Запада неизменно голосовали "против" или воздерживались по тексту и пытались заставить страны Глобального Юга не поддерживать этот документ, отметили в МИД.

В 2022 году страны "коллективного Запада" решили использовать другую тактику "процедурной провокации" — "вбросить известный антироссийский параграф и задействовали для его поддержки всю свою трансатлантическую солидарность", им хотелось заставить Россию отказаться от документа, подчеркнули в ведомстве.

"Важно понимать, что в случае реализации западного сценария Россия оказалась бы в одной компании с теми, кто всеми силами стремится не допустить одобрение текста Генассамблеей . Примечательно, что параграф не делает для наших оппонентов текст резолюции приемлемым. Суть резолюции остаётся прежней, и поэтому продолжают голосовать против её текста", - пояснили в МИД.

В этой ситуации Россия вместе с единомышленниками решила не поддаваться на провокацию, указали в дипведомстве.

"Мы ежегодно ставим этот параграф на голосование. А когда он проходит, используем процедурную возможность официального дистанцирования от неприемлемого для нас фрагмента резолюции, что отражается в протоколе заседания Генеральной Ассамблеи ООН", - сообщается в комментарии.

"Ни Россия, ни другие соавторы не являются связанными текстом этого параграфа, и тем более ни тогда, ни сейчас речь не шла и не идет о его поддержке. Неприемлемый для здравомыслящих людей параграф теряет поддержку, и мы рассчитываем на его ликвидацию в будущем", - отметили в ведомстве.