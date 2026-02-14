Рейтинг@Mail.ru
в мире
россия
москва
оон
генеральная ассамблея оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире, россия, москва, оон, генеральная ассамблея оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Москва, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД: Москва не откажется от резолюции ООН по борьбе с героизацией нацизма

МИД: Россия не откажется от резолюции ООН по борьбе с героизацией нацизма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия не поддастся на западные провокации и не откажется от резолюции ООН по борьбе с героизацией нацизма, заявили в субботу в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ряде Telegram-каналов вновь появились фейки, содержащие уже неоднократно опровергнутые обвинения в адрес МИД России, касающиеся позиции Российской Федерации по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - говорится в комментарии, размещенном в Telegram-канале министерства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Европе пытаются придать нацизму приемлемый вид, заявил Лавров
10 февраля, 10:42
За этой "сенсацией" не стоит ничего, указали в ведомстве: инсинуации практически дословно воспроизводят вбросы прошлых лет, все они были разоблачены и опровергнуты.
"Речь идёт об инициативе, главный смысл которой состоит в осуждении героизации нацизма во всех его проявлениях… Указанный документ является предметом ожесточённого сопротивления наших оппонентов, в первую очередь стран Запада", - подчеркнули в министерстве.
За 20 лет страны Запада неизменно голосовали "против" или воздерживались по тексту и пытались заставить страны Глобального Юга не поддерживать этот документ, отметили в МИД.
В 2022 году страны "коллективного Запада" решили использовать другую тактику "процедурной провокации" — "вбросить известный антироссийский параграф и задействовали для его поддержки всю свою трансатлантическую солидарность", им хотелось заставить Россию отказаться от документа, подчеркнули в ведомстве.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Захарова рассказала, в чем проблема с резолюцией против героизации нацизма
8 февраля, 11:26
"Важно понимать, что в случае реализации западного сценария Россия оказалась бы в одной компании с теми, кто всеми силами стремится не допустить одобрение текста Генассамблеей. Примечательно, что параграф не делает для наших оппонентов текст резолюции приемлемым. Суть резолюции остаётся прежней, и поэтому продолжают голосовать против её текста", - пояснили в МИД.
В этой ситуации Россия вместе с единомышленниками решила не поддаваться на провокацию, указали в дипведомстве.
"Мы ежегодно ставим этот параграф на голосование. А когда он проходит, используем процедурную возможность официального дистанцирования от неприемлемого для нас фрагмента резолюции, что отражается в протоколе заседания Генеральной Ассамблеи ООН", - сообщается в комментарии.
"Ни Россия, ни другие соавторы не являются связанными текстом этого параграфа, и тем более ни тогда, ни сейчас речь не шла и не идет о его поддержке. Неприемлемый для здравомыслящих людей параграф теряет поддержку, и мы рассчитываем на его ликвидацию в будущем", - отметили в ведомстве.
В Москве убеждены, что Россия не должна сдавать свои позиции в борьбе с героизацией нацизма в ООН, резюмировали в министерстве.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
15 декабря 2025, 23:13
 
В миреРоссияМоскваООНГенеральная Ассамблея ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
