Россия и Эфиопия планируют начать прямые рейсы, сообщил посол Эфиопии
Россия и Эфиопия планируют начать прямые рейсы, сообщил посол Эфиопии - РИА Новости, 14.02.2026
Россия и Эфиопия планируют начать прямые рейсы, сообщил посол Эфиопии
Авиакомпания Ethiopian Airlines планирует сделать рейсы между Москвой и Аддис-Абебой ежедневными не позднее июня, сообщил в интервью РИА Новости эфиопский посол РИА Новости, 14.02.2026
Посол Жирру: Ethiopian Airlines планирует ежедневные рейсы между РФ и Эфиопией