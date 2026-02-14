Врачи назвали популярную привычку, серьезно повышающую риск развития рака

"Загар после солярия может продержаться всего несколько недель, но вред для кожи остается на всю жизнь. Солярии облучают кожу высокими дозами ультрафиолетового излучения, что повышает риск развития меланомы и других видов рака кожи, особенно у молодых людей", — цитирует газета слова профессора Меганы Пандит, национального медицинского директора службы здравоохранения.