Врачи назвали популярную привычку, серьезно повышающую риск развития рака

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Посещение солярия значительно повышает риск развития рака кожи, пишет The Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.
"Загар после солярия может продержаться всего несколько недель, но вред для кожи остается на всю жизнь. Солярии облучают кожу высокими дозами ультрафиолетового излучения, что повышает риск развития меланомы и других видов рака кожи, особенно у молодых людей", — цитирует газета слова профессора Меганы Пандит, национального медицинского директора службы здравоохранения.
Кроме того, в статье обратили внимание, что с помощью загара, полученного в солярии, невозможно восполнить дефицит витамина D или вылечить какие-либо кожные заболевания.
Издание отметило, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посещение солярия до 35 лет увеличивает риск развития меланомы в более позднем возрасте на 59%. Организация классифицирует солярии как канцероген, сравнимый по опасности с курением.