Российские компании продолжают работу в Венесуэле, заявил посол

МЕХИКО, 14 фев - РИА Новости. Российские компании в Венесуэле продолжают работу во всех сферах, представляющих взаимный интерес, несмотря на ряд антироссийских заявлений - Москва исходит из того, что Каракас является суверенным и ответственным партнером, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров.

"Исходим из того, что в лице Боливарианской Республики Венесуэла наша страна имеет суверенного и ответственного партнера, заинтересованного в конструктивном развитии отношений как в политической, так и в экономической области, в том числе в части, касающейся реализации совместных проектов", - пояснил глава российской дипмиссии.