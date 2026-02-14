Рейтинг@Mail.ru
Российские компании продолжают работу в Венесуэле, заявил посол - РИА Новости, 14.02.2026
02:58 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/rabota-2074326760.html
Российские компании продолжают работу в Венесуэле, заявил посол
Российские компании продолжают работу в Венесуэле, заявил посол - РИА Новости, 14.02.2026
Российские компании продолжают работу в Венесуэле, заявил посол
Российские компании в Венесуэле продолжают работу во всех сферах, представляющих взаимный интерес, несмотря на ряд антироссийских заявлений - Москва исходит из... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T02:58:00+03:00
2026-02-14T02:58:00+03:00
венесуэла
каракас
россия
венесуэла
каракас
россия
венесуэла, каракас, россия
Венесуэла, Каракас, Россия
Российские компании продолжают работу в Венесуэле, заявил посол

Посол Мелик-Багдасаров: российские компании продолжают работу в Венесуэле

Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла
© AP Photo / Matias Delacroix
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
МЕХИКО, 14 фев - РИА Новости. Российские компании в Венесуэле продолжают работу во всех сферах, представляющих взаимный интерес, несмотря на ряд антироссийских заявлений - Москва исходит из того, что Каракас является суверенным и ответственным партнером, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров.
"Российские компании продолжают работу в Венесуэле в строгом соответствии с действующими договорными обязательствами во всех сферах, представляющих взаимный интерес", — сказал дипломат.
Россия, по словам Мелик-Багдасарова, фиксирует периодические заявления антироссийской направленности, однако по-прежнему видит в Каракасе надежного партнера.
"Исходим из того, что в лице Боливарианской Республики Венесуэла наша страна имеет суверенного и ответственного партнера, заинтересованного в конструктивном развитии отношений как в политической, так и в экономической области, в том числе в части, касающейся реализации совместных проектов", - пояснил глава российской дипмиссии.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
У России есть долгосрочные проекты в Венесуэле, заявил Песков
11 февраля, 13:24
 
ВенесуэлаКаракасРоссия
 
 
