Российские компании продолжают работу в Венесуэле, заявил посол
14.02.2026
Российские компании продолжают работу в Венесуэле, заявил посол
Российские компании в Венесуэле продолжают работу во всех сферах, представляющих взаимный интерес, несмотря на ряд антироссийских заявлений - Москва исходит из...
Российские компании продолжают работу в Венесуэле, заявил посол
Посол Мелик-Багдасаров: российские компании продолжают работу в Венесуэле
МЕХИКО, 14 фев - РИА Новости. Российские компании в Венесуэле продолжают работу во всех сферах, представляющих взаимный интерес, несмотря на ряд антироссийских заявлений - Москва исходит из того, что Каракас является суверенным и ответственным партнером, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров.
"Российские компании продолжают работу в Венесуэле
в строгом соответствии с действующими договорными обязательствами во всех сферах, представляющих взаимный интерес", — сказал дипломат.
Россия
, по словам Мелик-Багдасарова, фиксирует периодические заявления антироссийской направленности, однако по-прежнему видит в Каракасе
надежного партнера.
"Исходим из того, что в лице Боливарианской Республики Венесуэла наша страна имеет суверенного и ответственного партнера, заинтересованного в конструктивном развитии отношений как в политической, так и в экономической области, в том числе в части, касающейся реализации совместных проектов", - пояснил глава российской дипмиссии.