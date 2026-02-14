Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
23:06 14.02.2026 (обновлено: 23:08 14.02.2026)
ПВО уничтожила 55 украинских БПЛА над Россией
ПВО уничтожила 55 украинских БПЛА над Россией
Средства ПВО уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Россией за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2026
ПВО уничтожила 55 украинских БПЛА над Россией

Силы ПВО уничтожили 55 украинских БПЛА над российскими регионами

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУчения войск ПВО
Учения войск ПВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Учения войск ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Россией за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Четырнадцатого февраля текущего года в период с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 БПЛА – над акваторией Азовского моря, 23 БПЛА – над территорией Краснодарского края и три БПЛА – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
