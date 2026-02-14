https://ria.ru/20260214/pvo-2074442372.html
ПВО уничтожила 55 украинских БПЛА над Россией
ПВО уничтожила 55 украинских БПЛА над Россией - РИА Новости, 14.02.2026
ПВО уничтожила 55 украинских БПЛА над Россией
Средства ПВО уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Россией за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T23:06:00+03:00
2026-02-14T23:06:00+03:00
2026-02-14T23:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
азовское море
краснодарский край
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_137b87e96c47790975c35257f17ec5cf.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
азовское море
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_ba580d36aae15b822ee8384c8bdbedad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), азовское море, краснодарский край, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Азовское море, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины
ПВО уничтожила 55 украинских БПЛА над Россией
Силы ПВО уничтожили 55 украинских БПЛА над российскими регионами