https://ria.ru/20260214/pvo-2074429852.html
ПВО уничтожила девять украинских БПЛА над Россией
ПВО уничтожила девять украинских БПЛА над Россией - РИА Новости, 14.02.2026
ПВО уничтожила девять украинских БПЛА над Россией
Силы ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили девять украинских БПЛА над регионами РФ, сообщило Минобороны России в субботу. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T20:17:00+03:00
2026-02-14T20:17:00+03:00
2026-02-14T20:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
азовское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932588958_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_9b899980a13ccf3e6d7e59812c8641c3.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
республика крым
азовское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932588958_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_55e9a4b7b6cbcc15442fb16bcafc09d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, азовское море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Азовское море
ПВО уничтожила девять украинских БПЛА над Россией
ПВО за четыре часа уничтожила девять украинских беспилотников над Россией