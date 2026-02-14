https://ria.ru/20260214/pvo-2074416061.html
ПВО сбила шесть воздушных целей над Севастополем
ПВО сбила шесть воздушных целей над Севастополем - РИА Новости, 14.02.2026
ПВО сбила шесть воздушных целей над Севастополем
Шесть воздушных целей, по предварительным данным, сбито при отражении в Севастополе атаки ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T18:23:00+03:00
2026-02-14T18:23:00+03:00
2026-02-14T18:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила шесть воздушных целей над Севастополем
Силы ПВО сбили шесть воздушных целей над Севастополем