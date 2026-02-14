https://ria.ru/20260214/pvo-2074409680.html
В Севастополе ПВО сбила две воздушные цели
Две воздушные цели, по предварительным данным, сбиты при отражении в Севастополе атаки ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 14.02.2026
