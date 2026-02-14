https://ria.ru/20260214/pvo-2074372534.html
ПВО уничтожила восемь снарядов HIMARS за сутки
Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 118 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2026
МОСКВА 14 фев - РИА Новости. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 118 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США
и 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 114 075 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 679 танков и других боевых бронированных машин, 1664 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33 277 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 365 единиц специальной военной автомобильной техники.