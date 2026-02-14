Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила восемь снарядов HIMARS за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 14.02.2026
ПВО уничтожила восемь снарядов HIMARS за сутки
Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 118 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T12:58:00+03:00
2026-02-14T12:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Командный пункт управления войск ПВО
Командный пункт управления войск ПВО
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Командный пункт управления войск ПВО. Архивное фото
МОСКВА 14 фев - РИА Новости. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 118 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 114 075 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 679 танков и других боевых бронированных машин, 1664 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33 277 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 365 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
